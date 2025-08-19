ビジュ大優勝ーーーッッ！！【スタバ】ほんのりピンクにキュン♡「新作フラペチーノ」

季節・期間限定のドリンクが話題の【スターバックス】から、大注目の「新作フラペチーノ」が登場。ピンク色がかわいすぎる & 味にも満足できそうな商品です。マニアがおすすめのカスタムも紹介するので、ぜひ味わってみて。

ほんのりピンクに心惹かれる！「ヘブンリーピーチフラペチーノ」

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「桃ファンおまちかね」と紹介するのが、こちらの「ヘブンリーピーチフラペチーノ®」。「エクストラホイップ」でオーダーしているため、もこっとたっぷりのホイップが盛られています。気になる味は「桃の果肉がおいしすぎてやっぱり最高」なのだとか。ホイップの上にもソースとパウダーがトッピングされていて、最初から最後までしっかり桃の味が楽しめそうです。

カスタムもおすすめ！「ミルキーピーチ」

桃好きの心を鷲掴みにしそうなカスタマイズをご紹介。@j.u_u.n__starbucksさんは「ヘブンリーピーチフラペチーノ」に「ホワイトモカシロップ追加」「果肉半分ブレンド」「エクストラホイップ」をオーダー。ホワイトモカシロップを追加することで「優しい甘さのミルキーピーチ」になるのだとか。果肉を半分ブレンドすれば、果肉感とミルキーな桃感の両方を楽しめそうです。

「ヘブンリーピーチフラペチーノ」は、8/1発売で早めに終了してしまう可能性もあるため、即チェックしてみて。

