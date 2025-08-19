みりちゃむ、ストラップレス水着姿披露「夏らしくて素敵」「デコルテが美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が19日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】みりちゃむ、ストラップレス水着姿
みりちゃむは「最近暑すぎてずっと海行きたい」とコメントし、「ももあがプロデュースしてる水着ゲットした」とストラップがない白いバンドゥビキニを着用した写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「似合ってる」「スタイル抜群」「夏らしくて素敵」「デコルテが美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
