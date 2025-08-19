乃木坂46伊藤理々杏、美肩チラリ ノースリ×ミニ丈姿に「破壊力すごい」「可愛すぎる」ファン悶絶
【モデルプレス＝2025/08/19】乃木坂46の伊藤理々杏が19日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂メンバー、ほっそり美脚際立つミニ丈姿
雑誌「EX大衆」9月号（双葉社）に登場している伊藤は「オフショット第2弾！」として撮影時のオフショットを公開。グレーのノースリーブにミニ丈ボトム、ストライプシャツを羽織り、美しい肩やほっそりとした脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「破壊力すごい」「可愛すぎる」「雰囲気最高」「スタイル抜群」「大人っぽいね」「透明感に癒やされる」と悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂メンバー、ほっそり美脚際立つミニ丈姿
◆伊藤理々杏、ノースリ×ミニ丈姿で美スタイル際立つ
雑誌「EX大衆」9月号（双葉社）に登場している伊藤は「オフショット第2弾！」として撮影時のオフショットを公開。グレーのノースリーブにミニ丈ボトム、ストライプシャツを羽織り、美しい肩やほっそりとした脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「破壊力すごい」「可愛すぎる」「雰囲気最高」「スタイル抜群」「大人っぽいね」「透明感に癒やされる」と悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】