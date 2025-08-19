【MLB】ロッキーズ 4xー3 ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）

【映像】ショート“ほぼ二塁上”の大ファインプレー（実際の様子）

相手がリベンジを成功させた瞬間だった。

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場し、5回の第3打席でセンター返しの強い打球を放つ。多くの人が打った瞬間にヒットを確信しただろうが、ロッキーズの「大谷シフト」がドンピシャでハマりショートライナーでアウトになった。

ドジャースは2回に大谷がセンター方向に強い打球のタイムリーヒットを放った。

この時にロッキーズのショート、トーバー内野手はほぼセカンドベース上にポジションを構えていたが、106.5マイル（171.4キロ）の強烈な当たりをキャッチすることができず。ショート強襲のタイムリーヒットを許していた。

このリベンジを果たす機会が大谷の第3打席で訪れる。カウント1ー2からの4球目をセンター方向に上手く運んだかと思われたが、前回の打席同様に大谷シフトを敷いていたショートのトーバーが今度はダイビングキャッチでアウト。2024年にゴールドグラブ賞に輝いた名手が、超ファインプレーで先頭打者の出塁を許さなかった。

解説を務めたAKI猪瀬氏も「今度はトーバーがよく捕りましたね」と言及。ABEMAのコメント欄やSNSでも話題となり、ファンからは「大谷さんのヒットがシフトにやられた」「これはナイス守備」と驚きの声が上がった。

終わってみればこの日はトーバーの日だった。2回の守備では悔しい思いをしたが、5回に守備でのスーパープレーでチームを救うと、7回には今季の打率が7割と相性が良い山本由伸から同点のホームランを記録。

9回にはテオスカー・ヘルナンデスのミスも絡んでツーベースヒットを放ち、最後はサヨナラのホームを踏んだ。ベネズエラ出身の24歳が躍動した1日だった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）