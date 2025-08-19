坂下千里子、手作り冷やし中華公開「彩り綺麗」「料理上手」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの坂下千里子が18日、自身のInstagramを更新。酷暑の日に作った手作りの冷やし中華を公開した。
【写真】坂下千里子、手作り冷やし中華
坂下は「酷暑の日。冷やし中華一択です」とコメントし、手作りの冷やし中華を公開した。錦糸卵、トマト、ハム、きゅうりなどが美しく盛り付けられた彩り豊かな一品が印象的で、暑い日にぴったりのメニューとして紹介している。また「お身体ご自愛ください」とファンへの気遣いも見せている。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ食べたい」「美味しそう」「彩り綺麗」「料理上手ですね」「涼しげで素敵」「食べたくなりました」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
