日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が17日、自身のインスタグラムを更新し、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の人気キャラクター・綾波レイのコスプレ姿を披露した。



【写真】ビッグサイトでよく見る光景 見事に綾波になりきった！

河出アナは同局系の情報番組「シューイチ」の日曜レギュラーを務めている。番組内で夏の「コミックマーケット（コミケ）」のロケをした際に、会場の雰囲気に合わせて綾波コスに挑戦した。制服姿に眼帯を着けた“定番”スタイルの1つだった。



「シューイチのロケで訪れることになった人生初のコミケ。さらにはコスプレでリポートするという、私にとって本当に、夢のような時間でした！」と“メッカ”でのコスプレに感激の思い。「せっかくだから、コスプレイヤーさんみたいに撮ってもらいたいなあと思っていたので、ロケは終わったけどコスプレエリアに残ってプロデューサー後見のもと撮影していただきました。笑声をかけてくださったカメラマンの皆さんには感謝です」とガチな撮影に挑んだことも告白した。



「リポートはどうしても素の河出にならざるを得ませんでしたが 撮影のときは思いっきり綾波レイになりきれました こんなに楽しい世界があったんだなあ。」としっかり満喫。公開した画像はバックをぼかした“いかにも”なカットとなっている。「とりあえず、来年は何のコスにしようか考えます！！」と前のめりだった。



河出アナは今年6月には、やはりインスタで「葬送のフリーレン」に登場するフェルンのコスプレを披露していた。フリーレンのコスプレをした友人と2ショットを撮影するなど、ここでもガチっぷりを見せていた。



（よろず～ニュース編集部）