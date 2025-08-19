東かがわ市が声明 『東かがわ国際芸術祭』に「活動の実態なし」 瀬戸内国際芸術祭と「一切関係ありません」
香川県東かがわ市は19日、『HIKE!HIKETA -東かがわ国際芸術祭-』について「イベントを企画した団体に活動の実態がないことが判明しました」を報告し、市や瀬戸内国際芸術祭と一切関係ないとする声明を発表した。
【画像】東かがわ市 『東かがわ国際芸術祭』めぐり声明（全文）
東かがわ市と「当該団体のHP 内の後援欄に『東かがわ市教育委員会』とありますが、これは香川県等が主催する『かがわ文化芸術祭2024』の連携枠として県内各機関が包括的に後援されており、2025年度においては当該団体に対する本市教育委員会の後援は行っておりません」と説明。
続けて「また、現在東かがわ市引田エリアで開催されている『瀬戸内国際芸術祭2025』と混同される可能性があることから、当該イベントの名称を変更するように要望しておりましたが、名称変更はもちろんのこと、当該団体からの連絡はあり
ません。もちろん『瀬戸内国際芸術祭2025』と当該イベントは一切関係ありませんし、本市も一切関係が無いことを申し添えます」と伝えた。
『東かがわ国際技術祭』の公式サイトによると、イベントは「HIKE!HIKETA東かがわ国際芸術祭実行委員会」が主催。
「瀬戸内国際芸術祭2025の開催に併せて、瀬戸内国際芸術祭が初開催となる東かがわ市引田エリアにおいて、回遊型の地域芸術祭『HIKE!HIKETA-東かがわ国際芸術祭-』を開催します。歴史ある町並みや素朴な風景の各所に、全国から集まった美術作家による現代アート作品が展示されます」などと案内。本祭は、2025年8月1日〜8月31日と記載されている。
