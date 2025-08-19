亜希、元夫・清原和博の誕生日祝福「不思議なもので、またみんなでお祝いしてる!!」 離婚から11年「歪な濃ゆいかたまり」
元プロ野球選手・清原和博氏の元妻でモデルの亜希が、19日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。清原氏の誕生日を祝福したことを伝えた。
【動画】「愛があふれてる」“サプライズ”バースデー会で長男＆次男と3ショットの亜希
亜希は「昨夜、清原さんの58歳BD。離婚して11年…不思議なもので、またみんなでお祝いしてる!!今や親と子と言うよりそれぞれが個で成り立ち、それぞれの得意なところを惜しみなく還元していくチームみたいな集合体！」と紹介。
続けて「家族とも違う、歪な濃ゆいかたまり…。写真撮るよって言いながら私ケーキにiPhone向けてたら、律儀にずっと笑ってくれてた…。すみませんこれ顔切りってやつでしたw」とほほえましい一幕を伝えていた。
