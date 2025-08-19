山下美月、牛丼のトッピング無料券を常に多数所持 最近乗り換えた“お気に入り牛丼”を明かす
俳優の山下美月が19日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）完成披露試写会に登場した。
【全身ショット】かわいすぎ！赤い浴衣姿で登場した山下美月
「この恐怖、美味ナリ」という映画のキャッチコピーにちなみ、最近「美味ナリ」と思ったものを発表するコーナーでは、山下が「キムチマヨ牛丼」と発表。「今まではねぎ玉ラー油牛丼しか頼まなかったんですが、最近、キムチマヨ牛丼に乗り換えまして（笑）」と告白。
また、「常にバッグの中に牛丼屋さんのトッピング無料券を5枚ほど持ち歩いているので、ぜひ皆さん、街中で私を見かけて声を掛けてくださったらトッピング無料券を差し上げます！」と笑いを誘った。
今作は原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。ある日久喜雄司の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いたという謎の日記が届くところから始まる。“火喰鳥、喰いたい”という生への執着が記されたその日記を読んだ日を境に、雄司と妻の夕里子の周囲では、不可解な出来事が頻発するようになる。
完成披露試写会には水上恒司、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）、森田望智、豊田裕大、本木克英監督も登場した。
