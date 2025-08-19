かまいたち濱家「絶対食べた方がいい」コンビニで買える期間限定アイスを絶賛「だいぶ大当たり」
お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【最新アイス】かまいたちが最新のコンビニアイス2025を食べてみた！』という動画をアップ。今回は、お2人がコンビニやスーパーで売っている2025年夏の最新アイスを食べて感想を話す様子を公開♪この中で、濱家さんが、「絶対食べた方がいい」と大絶賛した期間限定アイスをピックアップ♪
【関連】【ユニクロ】かまいたち濱家「爽快さが全然違う」愛用のインナーウェア「大好き！」
数あるアイスの中から、濱家さんが「ハーゲンダッツ、やっぱ美味しそうやね」と手に取ったアイスがこちら！
◼︎ミックスベリー＆ミルク クランチ
この投稿をInstagramで見る
ハーゲンダッツ / バー『ミックスベリー＆ミルク クランチ』
7月より期間限定にて販売されているフレーバー。
濃厚な味わいのリッチミルクアイスクリームの中に、甘み・香り・酸味にこだわって選定された3種のベリーソース（ストロベリー・ラズベリー・クランベリー）がマッチ。
パリパリとしたホワイトチョココーティングで食感も楽しめそうです♪
◼︎濱家さんも感動の味わい
濱家さんは、一口食べると、「美味っ！」「思ってるよりめっちゃミルクとホワイトチョコ」とコメント。
山内さんが「ハーゲンダッツのこのシリーズ全部美味いよね。ほんとハズレがない」と話すと、濱家さんは「めっちゃ美味い。ハズレない中のだいぶ大当たりかも」と大絶賛でした！
今しか味わえない期間限定のフレーバー。コンビニやスーパーで見かけたらぜひ試してみたいですね♪
■動画もチェック
動画内では、この他にもかまいたちのお2人が最新アイスを試食して感想を話しています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪