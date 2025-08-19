かまいたち濱家「絶対食べた方がいい」コンビニで買える期間限定アイスを絶賛「だいぶ大当たり」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【最新アイス】かまいたちが最新のコンビニアイス2025を食べてみた！』という動画をアップ。今回は、お2人がコンビニやスーパーで売っている2025年夏の最新アイスを食べて感想を話す様子を公開♪この中で、濱家さんが、「絶対食べた方がいい」と大絶賛した期間限定アイスをピックアップ♪

数あるアイスの中から、濱家さんが「ハーゲンダッツ、やっぱ美味しそうやね」と手に取ったアイスがこちら！

◼︎ミックスベリー＆ミルク クランチ

ハーゲンダッツ / バー『ミックスベリー＆ミルク クランチ』

7月より期間限定にて販売されているフレーバー。

濃厚な味わいのリッチミルクアイスクリームの中に、甘み・香り・酸味にこだわって選定された3種のベリーソース（ストロベリー・ラズベリー・クランベリー）がマッチ。

パリパリとしたホワイトチョココーティングで食感も楽しめそうです♪

◼︎濱家さんも感動の味わい

濱家さんは、一口食べると、「美味っ！」「思ってるよりめっちゃミルクとホワイトチョコ」とコメント。

山内さんが「ハーゲンダッツのこのシリーズ全部美味いよね。ほんとハズレがない」と話すと、濱家さんは「めっちゃ美味い。ハズレない中のだいぶ大当たりかも」と大絶賛でした！

今しか味わえない期間限定のフレーバー。コンビニやスーパーで見かけたらぜひ試してみたいですね♪

■動画もチェック

動画内では、この他にもかまいたちのお2人が最新アイスを試食して感想を話しています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪