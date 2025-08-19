Photo:中川真知子

まだまだ暑い日が続きますが、温度管理はしっかりとできていますか。

わたしはエアコンを除湿にしたまま28度設定でつけっぱなしにしているのですが、それだけで完全なる快適さを手に入れられているわけではありません。

寒すぎたり、暑いと感じたりしています。でも、設定温度を上げれば途端に蒸し暑く感じるし、下げれば寒い…。正直、夏の温度調整って本当に厄介だな、と思っています。

そこで手に入れてみたのがplusmore（プラスモア）の「Slim Desk Fan with Magnet（スリムデスクファン マグネット付）」です。

スペースに限りがある人にピッタリ

Photo:中川真知子

「Slim Desk Fan with Magnet」のサイズは、横：150 × 幅：35 × 縦：195mmとかなりコンパクト。

使わないときは、幅が3.5cmなので、ちょっとした隙間があれば収納できるくらいのスリムな本体。

Photo:中川真知子

風量は、弱＞中＞強＞リズムの4段階調節可能。スイッチはひとつのみ。押すだけ切り替えられるので、操作も簡単です。

Photo:中川真知子

充電時間は約3.5時間で、1.5〜5.5時間の連続使用が可能。USB type-Cに対応します。

Photo: 中川真知子

ファンは180度回転させられるので好きな角度にできますよ。

マグネット付きだから設置場所の幅が広がる

Photo:中川真知子

ひっくり返して、底を見るとマグネットが付いています。これによって、いろんなところに設置できるんです。

Photo:中川真知子

デスク下にくっつけたり、棚のパイプにくっつけたり。

Photo:中川真知子

もちろん、冷蔵庫もOK。

設置場所が限られないってこんなにも便利なのかと痛感。充電式だから、余計なコンセントなど電源を必要としないのも嬉しいんです。

使い始めたら快適すぎて、もう一台欲しいくらい。

観葉植物に風を送るためにも

Photo:中川真知子

観葉植物を育てる上で絶対に欠かせないのが「風」。

窓を開けたり、外に出したり、自然な風を当てられたらベストですが、この暑さに植物へのダメージもリスクがあります。そこで、「Slim Desk Fan with Magnet」ならば弱風で約5.5時間の連続使用ができるので、充電が空になって勝手に止まるまでつけっぱなしにすることもあります。

ちなみに、こういうファンって暑い季節限定のアイテムではなく、暖房の暖かい空気を効率よく循環させるためにも使えるので、買っておいて損はなさそう。

カラバリはホワイトとブラックの2色。わたしは、もう一台購入して、ホワイトをキッチン、ブラックを仕事部屋で使い分けたいと思っていますよ。

Photo: 中川真知子