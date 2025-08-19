熱中症警戒アラートが出されたきょうの県内は、猛暑日となったところがありました。



この暑さの中、富山市婦中町ではヒマワリの花が満開を迎えています。



太陽に向かって一面に咲き誇る大輪の花。



富山市婦中町の畑では、ヒマワリが見頃を迎えています。



およそ100万本とされ、長く楽しんでもらおうと4回に分けて種をまいていて、これから満開になるヒマワリもあるということです。





きょうは夏の日差しの下、ヒマワリを見に多くの人が訪れていました。訪れた人「こんなにたくさん咲いているところは初めて来たので、子どもたちと一緒に来られて夏休みの最後の思い出によかった なと思っています」「人生で初めてこんなに近くヒマ ワリを見ました。さっきまで寝てたんですけど、ニコニコしてました」熱中症警戒アラートが出されたきょうの最高気温は富山市で35.5度、高岡市伏木で35.2度など県内10の観測地点のうち4か所で猛暑日となりました。KNBのまとめではきょう午後5時までに熱中症とみられる症状で2人が病院に運ばれました。県内にはあすも熱中症警戒アラートが出されました。富山市の予想最高気温は35度です。熱中症対策をとってください。