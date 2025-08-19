あからさまにいじけてしまったシベリアンハスキーの姿が、Instagramアカウント「ichimichannel」で紹介されています。投稿は記事執筆時点で51万6000再生を突破、「表情がわかりやすすぎ」「こっち向かない感じが可愛い」「あんなに楽しかったのに…」などのコメントが寄せられています。

【動画：川遊び後、急遽お風呂に入れられたシベリアンハスキー→完全にふてくされてしまい『絶望する光景』】

お風呂嫌いなシベリアンハスキー

今回の主役は、シベリアンハスキーの『いちみ』ちゃん。この日は、いちみちゃんの大好きな川遊びを満喫したのだそうです。当然のことながら、川遊び後は汚れてしまったそう…。そこで、帰ってきて早々いちみちゃんをお風呂に入れたのでした。

飼い主さんにシャンプーしてもらってキレイになったいちみちゃんですが、完全にふてくされてしまったといいます。というのも、実はいちみちゃんはお風呂嫌い！お風呂に入れられたことに絶望して、部屋のすみで壁を見るように固まってしまったのだそうです。

完全に「無」といった表情のいちみちゃんの横顔に、なんだか笑いがこみあげます…！

呼びかけに応じないほど傷心に

あまりに心を閉ざしてしまったいちみちゃんは、飼い主さんから呼びかけられてもずっと無視していたといいます。「はあ…」とため息をつくように横たわり、今度は床を凝視。どうやら、しばらく心を開く気はないようです…。

飼い主さんが見守っていると、いちみちゃんは今にも泣き出しそうな悲しい表情になり、「もう絶対お風呂には入らない…」と落ち込んでいたといいます。あんなに川遊びを楽しんだのに、今では絶望の淵に立たされてしまったいちみちゃんなのでした(笑)

この投稿には、「心を閉ざしたw」「川はいいけど風呂はダメなんかーい！」「不貞腐れないでご機嫌治してね(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

楽しい表情もピックアップ♪

絶望の表情が話題となったいちみちゃんですが、もちろん楽し気な表情も紹介されています♪なかでも、雪遊びを楽しむ姿はシベリアンハスキーらしさたっぷり！

寒さに負けずぴょんぴょん飛び上がってボール遊びをする姿は、お風呂が嫌で絶望していたわんこと同じとは思えないほど…！表情豊かないちみちゃんに、見ている方も元気が出てしまいそうです！

Instagramアカウント「ichimichannel」には、他にもいちみちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ichimichannel」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。