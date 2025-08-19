Mrs. GREEN APPLEが、8月17日に開催された『SUMMER SONIC 2025』に出演した。メンバーの大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が自身のInstagramにオフショットを公開している。

Mrs. GREEN APPLEは、ZOZOマリンスタジアムを舞台にしたMARINE STAGEに出演。トップバッターとしての過去最高人数動員を記録し、入場規制がかかるほどの観客がスタジアムに詰めかけた。

大森は大歓声に迎えられながらステージに登場する際の動画を投稿。藤澤は「久々の夏フェス」「夏を浴びまくったなーーーお昼前から沢山の方々が集まってきてくださり。。」「遊びに来てくれた皆さんありがとうございました！！」と感謝を綴りながらガッツポーズを決めるショットや満面の笑みを浮かべるワンショットなどをアップ。若井もストーリーズにて自身のソロショットを数多くポストしている。

コメント欄には「すごい熱気が伝わってくる」「愛を沢山感じるライブ、楽しかったー！」「ライブの時が1番輝いてる！！」「圧巻の光景見せてもらいました」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）