Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç²ÈÅÅ¤Ê¤É7027ÅÀ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¦¤½¤ÎÃíÊ¸¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»äÅÅ¼§ÅªµÏ¿ÉÔÀµºî½Ð¡¦Æ±¶¡ÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦²ÃÆ£Å°ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯11·î25Æü¤«¤é29Æü¤Î4Æü´Ö¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç14²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É7027ÅÀ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¢¤ï¤»¤Æ2623Ëü3526±ß¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤½¤ÎÃíÊ¸¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ò°÷ÍÑ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯12·î¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö¼Ò°÷¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃíÊ¸ÍúÎò¤«¤éÄÌ¿®¾ðÊó¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ°÷¾ðÊó¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤¬¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä°ûÎÁ¿å¤ÎÃíÊ¸¤¬999È¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤¿²ñ¼ÒÂ¦¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢È¯Á÷¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£