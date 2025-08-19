攻撃陣強化を進めるローマ、アストン・ヴィラFWベイリー獲得へ…買い取りOP付きレンタルでクラブ間合意か
ローマは、アストン・ヴィラに所属するジャマイカ代表FWレオン・ベイリーの獲得が間近に迫っているようだ。18日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディマルツィオ』が報じている。
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督を迎え入れたローマは今夏の移籍市場で、ブラジル代表DFウェズレイ・フランカ、モロッコ人MFニール・エル・アイナウイを完全移籍で補強。 さらにイタリア人MFダニエーレ・ギラルディとアイルランド代表FWエヴァン・ファーガソンをレンタルで獲得している。そして現在は、攻撃陣のアップデートを画策している。
そんななか、ベイリー獲得が現実味を帯びてきた模様。報道によると、200万ユーロ（約3億円）のレンタル料に加え、2200万ユーロ（約38億円）の買い取りオプションを含む条件でクラブ間合意に達したという。さらに、同選手は19日中にローマに到着するだろうとも伝えられている。
現在28歳のベイリーは、ベルギーのヘンクでプロキャリアをスタート。2017年1月にレヴァークーゼンへ完全移籍すると、2017−18シーズンから主力として活躍し、2021年夏に退団するまで公式戦156試合で39ゴール25アシストを記録した。アストン・ヴィラ移籍直後は負傷に悩まされたものの、2023−24シーズンには14ゴール14アシストとキャリアハイの成績を残している。
