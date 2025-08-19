2025年8月お笑いコンビ・レインボーの池田直人が自身のYouTubeチャンネルを更新。ナイトルーティンを公開した。

（関連：【写真】「見惚れました！」池田の爆速ナイトルーティン）

池田は2024年9月にもナイトルーティンを投稿しており、その際も“せっかちすぎる”様子が話題を呼び、2025年8月時点で363万回再生とヒットコンテンツとなっている。

今回はその最新バージョン。帰宅したのは23時過ぎということで、「早く寝たい」と今回も急いでいるようだ。まずは、手を洗いながら軽く蛇口と洗面台を掃除する。すぐさま浴槽を洗いお湯を溜め、洗濯機を回し、そのあいだに夕食を作ることに。

普段と違って調味料の置き場所が違っていたり、味噌汁を切らしていたりして時間をロスし、池田は「悲しいくらい効率悪いかも」と漏らしながらも、手際よく調理を進めていく。だし巻き卵、味噌汁、湯葉、玄米ご飯というラインナップをものすごい勢いで作り、食事にすることに。食器を食洗機で洗い、そのまま流れるようにシンクと台所も拭き掃除をしていく。そして洗濯があと9分で終わるのを見て、「それまでに上がりたい」と急いでお風呂に入っていく。入浴しながらスキンケアをして、洗濯が終わった音が聞こえると湯船を出て、頭を流すことに。洗濯物を干し、パックをしながらマッサージやストレッチなども行い、終了した。

今回の動画に視聴者からは「尊敬します…！」「見惚れました！」「偉すぎる…」といった声が集まった。

（文＝向原康太）