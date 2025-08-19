「5期目」に挑むかが注目されていた広島県の湯崎知事が、次期県知事選挙に立候補しない意向を固めたことが分かりました。

湯崎知事は、2025年11月に予定される県知事選挙に立候補しない意向を固め、周辺に伝えたことが関係者への取材で分かりました。

2009年に初当選し、現在4期目の湯崎知事。

外部人材を登用するなどして「組織改革」や「教育改革」を推し進め、歴代最長に並ぶ16年間にわたり、県政のかじ取り役を務めてきました。

一方、初当選した際の選挙戦では多選について批判的な考えを示しており、今年5月には、5期目について次のように述べていました。





■湯崎英彦知事「5期ということになると、やはり長いものではあるので、視点だとか、考え方が硬直化してしまうとか、そういったこともあり得るわけだし」多選の弊害も意識し「5期目」への挑戦を見送ったものとみられます。■市民「湯崎さんの地元なんです。小学校の運動会に来られていた残念。なんでですか？もったいなぁとは思います。原爆の日の言葉もすごく反響があった」■市民「ビックリだね。知事の名前をいわれて顔がパッっと浮かぶ知事だなという印象」■市民「問題がおきているならあれじゃけど結構信頼もあるわけですから。広島の人からできれば長くやってほしい」■広島県議会 中本隆志 議長「きょうの夕方 私も知った。まさかこの時期になって湯崎知事が知事選に不出馬という決断は全く考えていなかった。びっくりしたというかどういう意味なの？今もまだ驚きがかくせない。連絡があった瞬間、まずは9月の出馬表明を私に報告かなと思ったら真逆の話でした」（森アナウンサー）今回の湯崎知事の決断について、広島県政担当の門脇記者に伝えてもらいます。湯崎知事はなぜ不出馬を決めたんでしょうか。（門脇記者）理由について明確なことは分からないのですが、知事は次に出馬した場合、5期目となります。知事は初当選の時に多選への批判を口にしていたことから、長期に渡る県政運営への弊害も意識したとみられます。（井上アナウンサー）湯崎知事はいつこの決断をしたんでしょうか？（門脇記者）今月5日に開かれた定例記者会見で出馬するか否かを問われた際に「現時点ではまだ決まっていない」と話していました。最終的な判断は、お盆の期間にしたのではないかとみられます。関係者によると近く正式に不出馬を表明するということです。（森アナウンサー）県知事選挙は、11月9日に投開票ですからもうそんなに時間はないですよね。次の知事選はどのような争いになるんでしょうか。（門脇記者）現時点で、正式に出馬表明した人はいません。県政界の中では湯崎知事が、前副知事の玉井優子氏を後継者と考えているのではないかとの憶測も出ていました。ですが、4月には玉井氏に代わって国で内閣審議官を務めていた横田美香氏が副知事に就任し、玉井氏が知事選に出るという見方は薄れています。湯崎知事の態度が決まったことで、知事選に手を挙げる人たちの動きも加速していきそうです。湯崎知事自身が今後について何を語るのかも注目されます。【2025年8月19日放送】