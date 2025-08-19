プロフィギュアスケーターで俳優デビューも決定している本田真凜さんの8月21日発売1st写真集「MARIN」（講談社）より、先行カット第5弾が解禁されました。台湾・高雄のレトロな喫茶店、バーで撮影されたカットで、ドキッとするような大人っぽい表情、はじけるピュアな笑顔を見せてくれました。



【写真】可憐な氷上の天使からぐっと大人っぽく。赤ドレスの本田真凜さん

「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄。



先行第5弾は、高雄にあるレトロな喫茶店＆バーで撮影。フロアごとに雰囲気が変わる店内で、シャッターを切る度、めくるめく表情、ポージングを披露。ドキッとするような大人っぽい表情からピュアな笑顔弾けるショットまで、無限の表現力でスタッフが感嘆の声を上げる中、最後のロケ場所では本人も大満足の撮れ高となりました。



今回解禁されたカットについて本田さんは「写真集『MARIN』の中で1番を選んで！と言われたら迷わず赤ドレスカット！という気がします！そして冊子の中にお気に入りを絞り切るのが1番難しかったカットでもあります！お楽しみにです」とコメントしました。



写真集は、本田さんの24歳の誕生日の8月21日に発売。少女のような無垢な横顔、鍛え上げられた強くしなやかな美ボディ、ドキッとしてしまう大人の艶やかショットまで掲載。なお、電子書籍版は、本人自らがセレクトしたカットで構成される限定特典8P付きです。