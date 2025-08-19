夏休みシーズンのいま香川県を含めた瀬戸内地方では国内最大級のアートの祭典、“瀬戸内国際芸術祭”が開催中です。一体どんな魅力があるのか、西日本放送・石井奏美アナウンサーとともに刈川くるみキャスターが、夏会期の新エリアを取材しました。

3年に1度開催され、今年で6回目となる『瀬戸内国際芸術祭』。これまでに国内外から約100万人が訪れている日本を代表する芸術祭です。会場は瀬戸内の島々と沿岸部をあわせた全17エリア。今年は3つの新エリアが加わり、その中でも志度・津田エリア、引田（ひけた）エリアへ。

まずは、志度・津田エリアから。

西日本放送・石井奏美アナウンサー

「こちらの松林の中に作品がありますよ」

刈川くるみキャスター

「この中に？」

津田の景勝地である『津田の松原』。約1kmにわたって3000本もの松が植えられています。心地の良い松林の中を歩いて行くと…

西日本放送・石井奏美アナウンサー

「見えてきましたよ」

刈川くるみキャスター

「キラキラしていますね」

松にぶら下がっっていたのは多数のめがねのレンズ。こちらは、ケイトリン・RC・ブラウン＆ウェイン・ギャレット作『時間との対話』という作品。レンズをのぞくと松が増えたり、ゆがんだりと森の時間を体験できるといいます。

刈川くるみキャスター

「ここから見るとまた別の世界が広がっている感じがします」

松の中には、樹齢600年を超える老木もありました。大きな枝からはほかの松よりも多くのレンズがぶら下がっています。そして、そばにはまだ小さな松も立っていました。小さな松をよく見ると、ここにもレンズが一つついて老木との対比にもなっているようでした。

続いて訪れたのは、志度にあるお遍路の舞台。お遍路さんがまわるお寺の一つになっている『志度寺』です。寺の敷地を奥まで歩いていくと大きな作品がありました。

リーロイ・ニュー作『メブヤンのバランガイ（メブヤンの船または聖域）』こちらは、志度に伝わる海女の伝説などからうまれたという作品。よく見ると使われている素材に特徴がありました。

刈川くるみキャスター

「ペットボトルの上の部分がつながっています？」

西日本放送・石井奏美アナウンサー

「そうなんです」

実は廃材を使用しているんです。さらに、寺にちなんだものも使われています。作品の下に敷かれていたのは“瓦”やこの敷地内にある日本庭園・志度寺庭園の「枯山水」に使われている石や砂。

刈川くるみキャスター

「お寺の中にこんな空間があって、しかもマッチしていますよね」

続いても、志度にある作品。志度で誕生した江戸時代の奇才、平賀源内にちなんだものです。源内といえば発明家や、薬草などの研究をする本草学者などの肩書きを持っていたことで知られています。作品は、そんな源内の旧邸にあります。畳の上には不思議な装置とひらひらと舞う葉っぱ。

西日本放送・石井奏美アナウンサー

「こちらに息吹きかけてみてください」

目の前の装置に息をふきかけると一斉に葉っぱが浮き上がりました。

筧康明 作「Echoes as Air Flows」こちらは空気の流れを感知すると反応して風が送られる仕組みだといいます。源内にちなんで“発明”と“植物”を組み合わせた作品でした。

続いての新エリアは、東かがわ市にある引田エリア。まずは引田の一大産業にちなんだ作品です。建物の中に入ってみると。

刈川くるみキャスター

「手の形していますね。カラフル」

目の前に現れたのは、見上げるほど大きな手ぶくろ。この場所はもともと手袋工場として使われていました。作品の周りには昔使われていたミシンや型抜きなども展示されています。

実は、東かがわ市は、日本最大の手袋産地なんです。ファッション、防寒、スポーツ用手袋など国内生産の約9割を占めるといいます。作品は地域の方、350人以上が協力して古着を集めて切り分けるところから始まり、時間をかけて編んでいきました。

完成した手袋の真上には月のオブジェが…。この手袋産業が月まで届くようにと思いが込められているといいます。

制作に参加 十河多恵子さん

「編み上がったときに本当に感動しました。涙があふれそうでした。いっぱいいろんな人が来てくれて帰りもありがとうって帰ってくれるのがすごくうれしいです」

続いては、引田エリアならではのグルメをいただきます。レストラン『ワーサン亭』の窓から見える安戸池では日本で初めてハマチの養殖に成功したといいます。いまや香川県の県魚にもなっているハマチをいただきます！

刈川くるみキャスター

「食感がコリコリします。脂が甘くてかめばかむほどじゅわっとうまみが出てきます」

芸術祭開催後、こちらのお店では客足が増えたといいます。

株式会社ソルトレイクひけた 所長 六車庄一さん

「先週（開催前）から比べたら倍くらいのお客さん来られて、こっちが慌てるような感じ。世界的なイベントと思っているので今回だけでなく次回もその次の回も参加できるようにがんばってほしい」

