¡¡±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤Î±éµ»¤¬ÂçÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸ÇÐÍ¥¤Îà¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀäÂçá¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÃæ°ìÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥ß¥ß¥º¥¯¤ÎÏÂÊÁ¥¿¥È¥¥¡¼¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð(15)¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦Î©²Ö´îµ×Íº(µÈÂôÎ¼)¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¡£6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢8·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¡¢Ìó11Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡ªÈà¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÍÅ±ð¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£µÈÂô¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢17Æü¤Ç¸ø³«73Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¶½¼ý105²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô747Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°HP¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£