2025年8月17日、東京の新宿・歌舞伎町に人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター・猗窩座（あかざ）のコスプレをした人が多数出現し、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。

東京の新宿・歌舞伎町で、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター・猗窩座のコスプレをしたホストたちが大勢出現し、SNS上で目撃情報が相次いだ。コスプレをしていたのは歌舞伎町のホストクラブ「THE GENTLEMEN’S CLUB」の従業員らで、当日は限定のドリンクや特別なコールなど、来店者向けの限定メニューも提供された模様だ。

これを中国のSNS・微博（ウェイボー）で467万人以上のフォロワーを持つブロガーが「やっぱり歌舞伎町は危ないな。猗窩座がたくさんいる（笑）」とつづって共有した。するとネットユーザーからは「大笑いした」「笑い死ぬかと思った」「めちゃくちゃ笑った」「本当に面白すぎる」などと、面白がるコメントが寄せられた。

また、「これもう鬼が街に出てきたレベル、猗窩座だらけ」「鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）がすぐ連れ戻しに来るぞ」「竈門炭治郎（かまどたんじろう）『こっちに来るなーーっ！！』」とのコメントや、作中で鬼は太陽の光を浴びると死んでしまうことから「（鬼が）太陽の下を歩けるわけない」「日傘をさしていないのはポイント低い」「日傘をささないなんて…ダメじゃないか」などとツッコミを入れるコメントも集まった。（翻訳・編集/岩田）