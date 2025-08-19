海洋堂、「ARTPLA ゴジラ Re:イマジネーション」モニターキャンペーン開催決定！
海洋堂はXにて「ARTPLA SCULPTURE WORKS ゴジラ Re:イマジネーション」モニターキャンペーンを告知した。応募期間は8月20日12:00～8月27日23:59まで。応募フォームにて申し込むことができる。
本キャンペーンは募集人数12人。「ARTPLA SCULPTURE WORKS ゴジラ Re:イマジネーション」プラスチックモデルを制作・塗装し、X（旧Twitter）でのレビュー公開に協力してくれるモニターを募集する。
応募資格は「対象製品の組み立てや塗装の工程の様子を動画または静止画で撮影して、商品到着後から2025年10月中旬までに制作・塗装しポスト（投稿）できる方」などいくつか条件があるので、下記募集ページで詳細を確認してほしい。
・応募ページ
「ARTPLA SCULPTURE WORKS ゴジラ Re:イマジネーション」は原型を松村しのぶ氏が担当。1954年公開の「ゴジラ」の宣材用スチール写真を立脚点としながら、70年に渡る様々なゴジラのエッセンスを再構築・再創造。スーツやCGの再現でなく、太古の巨大生物が東京に現れた姿を立体で描き出している。
ランナーのパーツ表現や組み立て方法、ゴジラの造形はもとより、足下のジオラマとの対比で生まれる巨大感など随所にこだわりが詰まった製品だ。
TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.