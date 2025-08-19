福田師王のレンタル移籍が現地で報道

ドイツ1部ボルシアMGに所属する21歳の日本人FW福田師王が、ドイツ2部カールスルーエSCへのレンタル移籍に近づいているという。

既に両クラブ間では「ボルシアの本拠地（ボケルベルク）とカールスルーエの本拠地（ヴィルトパルク）との間では、すでに活発なやり取りが続いており」と伝えられ、現地では実現に向けた動きが加速している。バーデン地方の日刊紙「Badische Neueste Nachrichten」が報じている。

福田は2023年に高校卒業と同時に渡独し、ボルシアMGのU-23チームでプレー。トップチームでの出場機会を模索するなか、「本人がバーデンの2部クラブへのレンタル移籍に前向きであるとの声が聞こえてくる」とされており、今回の移籍は本人の意向にも沿ったものと見られる。

カールスルーエとボルシアMGの交渉は進展を見せているものの、「最終的な決定権はカールスルーエ側にある」という。さらに「カールスルーエは比較的低額のレンタル料で同選手を獲得できる可能性がある」とされており、クラブにとってもコスト面での負担は限定的と見込まれている。

ボルシアMGのスポーツディレクターを務めるローランド・ヴィルクス氏も「あるクラブと交渉していることを認めた」と報じられている。ただしカールスルーエの名前には具体的に触れておらず、スイスのクラブも含めた複数の候補が存在している模様だ。

それでも、福田自身は「オランダのエールディビジ、もしくはドイツ2部でのプレーを優先したい考えだという」ことから、カールスルーエは最有力候補と目されている。

一方で、交渉を難航させている要因も存在する。その1つが「カールスルーエが求めている『買取オプション』」だ。ボルシアMG側はこの条件に対して慎重な姿勢を崩しておらず、「譲歩するつもりはないとされており、買い取りの際には最低でも200万ユーロが必要になる」と報じられている。

カールスルーエのスポーツ部門CEOのマリオ・エッギマン氏も「近日中に新加入があるかもしれない」と述べた上で、「福田の噂については否定も肯定もできない」と発言。現時点で決定事項はないが、移籍成立の可能性は日に日に高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）