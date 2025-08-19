¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤¿!?¡×¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±éà50ºÐ¤Î»Ñá¤ËÈ¿¶Á¤µ¤Þ¤¶¤Þ!¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¤Ê¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¼«ºî¤Î½ñ¤ò¼ê¤Ë¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È!
¡¡½ñÆ»²È¤ÎÉðÅÄÁÐ±À(50)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTravis Japan¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤È¡¢¼«¿È¤Î½ñ¤òÈæ¤Ù¤ë¡Ö¤É¤Á¤é¤¬ËÜÊª¤Î¥×¥í¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤í¡×´ë²è¤Ç»²²Ã¡£ÉðÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈSNS¾å¤Ç¤â¡ÖÉðÅÄÁÐ±À¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤À!¡×¡ÖÉðÅÄÁÐ±À¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤¿!?¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡©¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊüÁ÷¸å¤ËÉðÅÄ¤ÏX¤Ç¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤¬½ñ¤¤¤¿½ñ¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡Ö²Æ¡×¤ò¼ê¤Ë¾¾ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡Öº£²ó¤Ï½À¤é¤«¤¤ÍÓÌÓ¤ÎÂçÉ®¤Ç¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î±¦Ê§¤¤¤È¤«¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯½ñ¤±¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤¿¡£