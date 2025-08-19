エルフ荒川、“メンタル不安定なので”吐露。芸人から「大丈夫や！」「どないしたんや？」優しい声掛け
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは8月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。優しいお笑い芸人2人と会えたことを報告しました。
【写真】“BIG LOVE”な2人の姿
「田渕さんのこういう所がめちゃくちゃだいすき」荒川さんは「はい、幸確定 お二人に会えたなら今日勝ち 私がメンタル不安定なので会えて嬉しいですってゆったら0秒で大丈夫や！の言葉と共に笑顔をくれる田渕さん。浴衣姿の私に0秒でええやんけ、どないしたんや？をくれる辻井さん。問答無用のBIG LOVE」とつづり、2枚の写真を投稿。
お笑いコンビ・ちょんまげラーメンの田渕章裕さん、アイロンヘッドの辻井亮平さんのオフショットです。田渕さんはおちゃめなポーズと共に変顔を披露しており、辻井さんは自然な表情でカメラの方を指差しています。引用リポストでは「田渕さんのこういう所がめちゃくちゃだいすき」との声が寄せられました。
「ラニーノーズさんが大好き」荒川さんは同日、「エルフは今も、昔も、！！！！！！！！！！！！！！ラニーノーズさんが大好きや！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！成長した姿を見てもらえてたら嬉しいや！！」などとつづり、相方のはるさんと、お笑いコンビ・ラニーノーズとの集合ショットを公開していました。さまざまな芸人と仲が良いことが分かります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
