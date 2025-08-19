¼«Ì±É¹¸«»Ô»ÙÉô¡¡ÅÞÈñÎ©¤ÆÂØ¤¨¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê
¼«Ì±ÅÞÉ¹¸«»Ô»ÙÉô¤¬ÅÞ°÷¤ÎÅÞÈñÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»ÙÉô¤ÏºòÌë¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤·¤¿ÇßËÜµ¼Ô¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÇßËÜ¤µ¤ó¡¢ÌäÂê¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É¹¸«»Ô»ÙÉô¤ÎÅèÅÄÌÐ»ÙÉôÄ¹¤Ï¡¢»ÙÉô¤ÇÎ©¤ÆÂØ¤¨Ê§¤¤¤ò¤·¤¿ÅÞÈñ¤¬2017Ç¯¤«¤é¤Î6Ç¯´Ö¤Ç193Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅèÅÄÌÐ»ÙÉôÄ¹
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊÑÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Ä¹¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢É¹¸«»Ô»ÙÉô¤Ç2023Ç¯Ê¬¤ÎÅÞÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ°÷¤ª¤è¤½100¿ÍÊ¬¡¢¤ª¤è¤½28Ëü±ß¤ò¡¢¸µ¸©µÄ¤ÎÌùÅÄ±É¼£Á°»ÙÉôÄ¹¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬º£Ç¯5·î¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯°ÊÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÉô¤ÎÅÞÈñ¤¬»ÙÉô¤Î³èÆ°Èñ¤«¤é»Ù½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¿¤áÉ¹¸«»Ô»ÙÉô¤¬Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3¤«·î¡£É¹¸«»Ô»ÙÉô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÅèÅÄ»ÙÉôÄ¹¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯Ê¬¤ÎÅÞÈñ¤¬Ì¤Ê§¤¤¤È¤µ¤ì¤ë157¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ»ÙÉôÄ¹¤¬ÅÞ°÷¤ä»ÔµÄ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¡¢»ÙÉô¤ÎÄÌÄ¢¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê§¤Ã¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬31¿Í¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í¤äÀ¤ÏÃ¿Í¤¬²áµî¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤ä¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÙÉô¤ÎÄÌÄ¢¤Ë¡¢2017Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¡¢ÅÞÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨Ê§¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë193Ëü8500±ß¤Î»Ù½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¿ÍÊ¬¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅèÅÄÌÐ»ÙÉôÄ¹
¡Ö¼ÂºÝ¡¢¶â³Û¤À¤±¥Ý¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ²¿¿Í¤Ç¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´ºº¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÄÌÄ¢¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤¤ÇÅÞÈñÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©¤ÆÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅö»þ¤Î»öÌ³Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢É¹¸«»Ô¤¬ÃÏÈ×¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉ¹¸«»Ô»ÙÉô¤Î»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Æ²¸ÎÁ°»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î´ØÍ¿¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºòÌë¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÞÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¬µ¯¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÉ¹¸«»Ô»ÙÉô¤Î·è»»Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÞ°÷¤Ï°ìÈÌ¤¬545¿Í¡¢²ÈÂ²¤¬541¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ1086¿Í¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç1100¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÞ°÷¤Î¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¸©Ï¢¤ä½°µÄ±¡¡¦»²µÄ±¡¤ÎÁªµó¶è»ÙÉô¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ²¸Î¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤À¤Ã¤¿É¹¸«»Ô»ÙÉô¤Ï¡¢Æ²¸Î¤µ¤ó¤Î´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅÞ°÷¤ò³ÎÊÝ¤·ÅÞÀª¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ²¸Î¤µ¤ó¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢KNB¤Î¼èºà¤Ç¤ÏÌµÃÇ¤ÇÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ï¤¤¡¢9Ç¯´Ö°ìÅÙ¤âÅÞÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¹¸«»Ô»ÙÉô¤¬¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¾Ò²ð¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¿ÆÀÌ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÌ¤ÎÃËÀ
¡ÖÃËÀ¡Ë¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ë¡Ê¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤Ï¡Ë°ìÀÚ¸À¤¦¤È¤é¤ó¡×
¡Öµ¼Ô¡Ë¤´¼«¿È¤¬ÅÞ°÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡×
¡ÖÃËÀ¡Ë¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ë¼¤á¤¿¡×
KNB¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÅÞÈñ¤òÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¤¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅèÅÄ»ÙÉôÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅèÅÄÌÐ»ÙÉôÄ¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¹¸«¤«¤é¹ñ²ñµÄ°÷½Ð¤·¤È¤ë¤ó¤Ê¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÃÑ¤º¤«¤·¤¤¿ô»ú¤â½Ð¤µ¤ì¤ó¡¢ÅÞ°÷¤Î¿ô¤â½Ð¤µ¤ì¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÞÀª³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤¿Ê¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤ÎÅÞÈñÎ©¤ÆÂØ¤¨ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡¡¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø
¡Ö»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤¬¤¢¤ëÅÞ°÷¤¬ÅÞÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤òÌÈ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î»ÙÉô¤«¤é´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ê¤ë¤È¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºº£¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤¬µï»Ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«¾ôÇ½ÎÏ²óÉü¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¬¤Þ¤ºÂç¤¤ÊÆþ¤ê¸ý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¼«Ì±ÅÞÉ¹¸«»Ô»ÙÉô¤Ïº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅèÅÄ»ÙÉôÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÄ´ºº¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°Éô¤Î¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢º£·îÃæ¤ËÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î»ÙÉôÌò°÷¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿¡¢¤½¤·¤ÆÅÞÈñ¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤Ï½°µÄ±¡ÉÙ»³1¶èÁª½Ð¤ÎÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´û¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ï¤¤¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æº£²ó¤ÏÉ¹¸«»Ô»ÙÉô¤ÎÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ï¤è¤ê¿¼¹ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
É¹¸«»Ô»ÙÉô¤Ç¤ÏÅÞ°÷¤Î³ÎÊÝ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢»ÔµÄ¤ä¸©µÄ¤Ê¤É¤Ë¥Î¥ë¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢É¹¸«»Ô»ÙÉô¤Ë¸Â¤é¤º¸©ÆâÁ´ÂÎ¤Ç²þ¤á¤ÆÅÞ°÷¤äÅÞÈñ¤Î´ÉÍý¤¬Å¬ÀÚ¤«¡¢·éÇò¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇßËÜµ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£