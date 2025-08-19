◆第107回全国高校野球選手権・準々決勝 沖縄尚学2―1東洋大姫路（19日、甲子園）

沖縄尚学が夏の甲子園で初の準決勝進出を果たした。

沖縄尚学は2回、8番伊波槙人（3年）の先制適時打と1番新垣瑞稀（3年）の犠飛で2点を先制。3回には先発の新垣有絃（2年）がソロ本塁打を浴びて1点を返された。沖縄尚学は4回、チャンスを作るがスクイズ失敗などで好機を生かせず追加点を挙げられなかった。

沖縄尚学は7回からエース左腕末吉良丞（2年）が登板。9回2死満塁のピンチをしのぎ、1点のリードを守って接戦を制した。

沖縄尚学は21日の準決勝で山梨学院と対戦。もう1試合のカードは日大三（西東京）―県岐阜商（岐阜）となり、ベスト4が出そろった。



【沖縄尚学の甲子園戦績】

年 結 果

1962 夏 1回戦敗退

1968 春 1回戦敗退

1992 夏 2回戦敗退

1999 春 優 勝

2003 夏 3回戦敗退

2005 春 ベスト８

2005 夏 2回戦敗退

2008 春 優 勝

2013 春 1回戦敗退

2013 夏 2回戦敗退

2014 春 ベスト８

2014 夏 ベスト８

2019 夏 1回戦敗退

2021 夏 2回戦敗退

2023 春 3回戦敗退

2023 夏 ベスト８

2025 春 2回戦敗退