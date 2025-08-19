今年収穫されるコメについてJAが生産者に前払いする概算金は去年から大幅に引き上げられました。



県産ブランド米の富富富やコシヒカリは記録が残る2004年以降で最高額となっています。



JA全農とやまがきょう発表した今年産の概算金は1等で税込み富富富が60キロあたり2万6800円、コシヒカリが2万6000円です。



去年産の概算金は当初、富富富が1万6800円、コシヒカリが1万6000円でしたが、コメ価格の高騰を受け、その後、富富富は2万900円、コシヒカリは2万100円に引き上げられました。





今年産はいずれも去年より5900円高く、記録が残る2004年以降で最高額となっています。「概算金」とはJAなどの集荷業者が収穫時に農家へ支払う仮渡金のことで県単位で全農県本部などが決定します。コメの市場価格にも影響を与えるとされています。今年産についてJA全農とやまは今年6月、県内の各JAに対しコシヒカリ1等米の概算金は少なくとも60キロあたり2万円とする目安を示していました。今回の引き上げの理由についてJA全農とやまは「近年は生産コストが上昇していて 生産者の手取りを確保し、営農を継続できるようにするため。また、消費者の多くが5キロ当たり3000円台を適正とみていて、4000円を超えない価格を想定した」としています。