PRESS BUTTER SAND秋限定♡蜜芋の贅沢バターサンドが登場

秋のご褒美にぴったりなスイーツが「PRESS BUTTER SAND」から新登場。2025年9月1日（月）より、秋限定「バターサンド〈蜜芋バター〉」が全国の店舗やオンラインで販売されます。国産安納芋の濃厚な甘みと香ばしいサクサククッキーが織りなす贅沢な味わいは、季節を感じる特別なひとときにぴったり。先行販売も実施されるので、一足早く秋の味覚を楽しめるチャンスです。

PRESS BUTTER SANDから秋限定「蜜芋」

「バターサンド〈蜜芋バター〉」は、国産安納芋ペーストやパウダー（※安納芋比率98%）を贅沢に使用。

ねっとり濃厚な蜜芋バターキャラメルと、まろやかな蜜芋バタークリームをたっぷりサンドしています。クッキーにはカラメルチップとメープルシュガーを練り込み、秋らしい香ばしさと深みを表現。

カリッサクサクとした軽やかな食感とともに、蜜芋の豊かな甘みが口いっぱいに広がります。

気分転換にぴったりな贅沢スイーツ

価格は1,512円（税込）。全国の「PRESS BUTTER SAND」常設店舗や催事場、「BAKE the SHOP」店舗、公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」、各種ECサイト（楽天市場、auPayマーケット、LINEギフト、Yahoo!ショッピング）にて販売されます。

販売期間は2025年9月1日（月）～11月19日（水）まで。

さらに「BAKE Membership Program」会員限定で、8月18日（月）から先行販売がスタート。到着は8月24日（日）～26日（火）の間から選べるため、秋を先取りできる嬉しい特典です。

蜜芋の甘さで秋のひとときを彩って

香ばしく焼き上げたクッキーに、とろける蜜芋バターキャラメルとクリームを閉じ込めた「バターサンド〈蜜芋バター〉」。季節感あふれる特別なスイーツは、手土産や自分へのご褒美にもぴったりです。

カリッサクサクの食感と安納芋の甘みに包まれながら、秋だけの贅沢なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。