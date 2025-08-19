富山県内では、6月下旬から続く記録的な雨不足の影響で、農業用ダムやため池の貯水率の低下が続いています。



現在の状況はどうなっているのか、そして今後想定される影響を吉田記者がお伝えします。



吉田颯人記者

「きょうも強い日差しが照り付けています。こちらは富山市の古洞ダムです。記録的な雨不足の影響で、水位が大幅に下がっています。斜面は本来見えないはずだということですが、むき出しの状態になってしまっています」





呉羽地区などの農地に水を供給する富山市の古洞ダム。6月下旬以降、雨が少なく現在も貯水量の低下が続いています。Ｑ．ここまで水が少ないのは異例ダムを管理する呉羽射水山ろく用水土地改良区 杉谷逸夫事務局長「異例。渇水になっていますね」例年この時期は、ダムの貯水量がおよそ90万トン、貯水率は40％ほどあるといいます。しかし、きょう午前の段階では貯水量がおよそ60万トン、貯水率は17％ほどにまで落ち込んでいます。杉谷逸夫事務局長「かなり今年は雨が降らない状況だったので、農家からも水を少し流してくれと言われるが、こちらも流したいけどダム本体がこんな状態だから制限かけてやってくれないかとお願いしていた」こちらのグラフでは、古洞ダムの雨量を赤色で、水位を青色で示しています。夏に入り水位が急激に下降しています。今月7日ごろに一度、まとまった雨が降りましたが、貯水量はほとんど回復していません。杉谷逸夫事務局長「ダム自体は雨が降れば（水位が）上がるが、流域面積が小さいので、なかなかすぐ雨が降って上がるものではない」県が管理する6つの農業用ダムのうち、高岡市の五位ダムなどは大雨で貯水率が上がりましたが、古洞ダムを含む3つのダムは30パーセントを下回ったままです。古洞ダムは水田やナシ畑などおよそ600ヘクタールに農業用水を送っています。杉谷さんは、現在の貯水量で今シーズンの利用はなんとかまかなえるとみていますが、水位が下がると濁った水が流れるという懸念もあり、雨が降ることを期待しています。杉谷逸夫事務局長「少しでも雨が降れば。夕立があればいいけど、それもないから心配。（古洞ダムは）河川を止めているダムではなく、大きなため池なので、雨が一番必要」県内はこの先1週間もまとまった雨の予報は今のところありません。今後も影響が心配です。