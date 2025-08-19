SKE48 大村杏、自身初のランジェリーカットに挑戦　『ヘビーローテーション』MV衣装をオマージュ

SKE48・大村杏の1st写真集（秋田書店）が9月20日に発売される。

【写真】SKE48・大村杏1st写真集の収録カットを見る

2022年3月からSKE48の11期生として活動し、2025年3月に発売された34thシングル『Tick tack zack』のc/w『心よ 声を上げろ！』で初のセンターに抜擢されたSKE48・大村杏。1st写真集が本人の20歳の誕生日当日でもある9月20日に発売決定した。

今作のロケ地は“微笑みの国”と称されるほど親しみやすい国民性で知られるタイの首都バンコクとリゾート地パタヤ。「タイでのホームステイ生活」をテーマにバンコクのローカルな町や民家で生活したり現地の人と触れ合ったりする様子や、パタヤの澄み渡った綺麗なビーチや大型ウォーターパーク、またプールヴィラなどで休日を楽しく過ごす様子が撮影された。

また自身初となるランジェリーカットにも挑戦。本人が熱望したAKB48の『ヘビーローテーション』のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリーに加え、今までに見たことのないドキッとするような大人っぽいランジェリー、そしてさらに背伸びした大胆カットまで収録される。

本書の発売を記念したイベントも開催決定。9月20日にHMVエソラ池袋、9月21日に書泉ブックタワー、9月23日に星野書店にてお渡し会が行われるほか、9月19日にはオンラインサイン会が開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）