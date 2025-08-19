元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に火曜コメンテーターとして生出演。「日刊BINKANランキング」のコーナーで食品の賞味期限について私見を述べた。

コンビニのミニストップが、一部店舗でおにぎりなどの消費期限偽装で販売をストップしたことについて北斗は、「私、10代のころですけど、コンビニでバイトしたことがあるんですよ」と切り出し、当時、お弁当などは「この時間に下げなさいって規定があった」とし、「1分も過ぎちゃいけない。だから引っ込める。でも、今、ここにあったのと、引っ込めたもの1分前って何も変わらないんじゃないかなって思ったことは確かにあった」と振り返った。

そしてシールを重ねて偽装したことについて「そんなことをするぐらいなら、これは時間は過ぎていますけどもって、半額以下にするとかして何時間とかだけ延ばすとか、そういうふうにすればよかったのにな」と私見を述べた。

MCのフリーアナウンサー垣花正（53）は「食べられるのに捨てるのはもったいないって、僕もコンビニで働いてる時に思いましたもん。店員さんも持って帰らないですから」と、期限が過ぎたら必ず廃棄するルールに疑問に思っていたことを明かした。

そして賞味期限が切れがちな食品について、北斗は「基本的に1週間から10日は大丈夫だと思ってる」とし、「納豆は大丈夫ね。ヨーグルトは1週間ぐらいかな。ソース類は腐んないんじゃないって思ってる。かき氷シロップなんて全然オッケー。ハムは自分の鼻を信じる。酒は飲まないから分からない」と、「私は基本、自分信じる」と、私見を述べた。