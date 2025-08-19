『僕には鳥の言葉がわかる』鈴木俊貴&「ゆる言語学ラジオ」水野太貴のトークイベント開催決定

鈴木俊貴&水野太貴のトークイベント「鳥の言葉がわかると言語学が面白くなる」が9月6日にジュンク堂書店池袋本店にて開催される。

【写真】水野太貴『会話の0.2秒を言語学する』（新潮社刊）

YouTube登録者数37万人超の「ゆる言語学ラジオ」スピーカー・水野太貴の著書『会話の0.2秒を言語学する』が8月27日に発売。本書の刊行を記念し、著書『僕には鳥の言葉がわかる』が12万部超のヒットを記録した鈴木俊貴とのトークイベント開催が決定した。

イベント名は題して「鳥の言葉がわかると言語学が面白くなる」。言語学オタクな水野の新刊を、鈴木はどう読むのか？ 人間の言語を多角的に研究する言語学に対して、鈴木が拓かれつつある「動物言語学」とはいったい何なのか？

水野は『会話の0.2秒を言語学する』のテーマとなっている「ターンテイキング」について「どうやら動物のターンテイキング研究もあるらしいので、そのことも聞いてみたい」と楽しみにされているよう。『僕には鳥の言葉がわかる』の内容はもちろん、鈴木の最近の研究テーマや関心事がどこに向かっているかなどが語られる予定だ。

