ROSE BUD¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Î¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÈ¯Çä¤Ø¡ª¡¡¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¤Î»ô¤¤Ç¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖROSE BUD¡Ê¥í¡¼¥º ¥Ð¥Ã¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÍ½ÌóÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¤Î»ô¤¤Ç¥¯¥ë¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¥í¥óT
¢£±Ç²è°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤â
¡¡º£²ó¡¢±Ç²è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCOLSUN¡Ê¥³¥ë¥µ¥ó¡Ë¡×¤è¤êÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖROSE BUD¡×¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤È4¤Ä¤ÎÎÀ¤òÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇ¥¯¥ë¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ä¥Í¥º¥ß¤Î¥¹¥¥ã¥Ð¡¼¥º¤òÍÑ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Í¥¤¥×ÀèÀ¸¤ÈÇ¦¤Ó¤ÎÃÏ¿Þ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ä¡¢±Ç²è°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
