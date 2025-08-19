TDR「ディズニー・ハロウィーン」グッズが公開！ パレード衣装の「ぬいバ」やゴーストたちのグッズが集結
東京ディズニーリゾートは、9月17日（水）から10月31日（金）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催する。それに先駆け、9月16日（火）からスペシャルグッズが発売される。
【写真】ディズニーヴィランズをモチーフにしたリングも！ 「ディズニー・ハロウィーン」スペシャルグッズ一覧
■プチ仮装にもぴったり
今回登場するのは、パレード衣装をまとったキャラクターをモチーフにしたグッズや、夜のパークでハロウィーンを楽しむ表情豊かなゴーストたちのグッズ、キャラクターのプチ仮装が楽しめるアパレルグッズなどハロウィーンならではの雰囲気を盛り上げるラインナップ。
東京ディズニーランドのパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」の姿にふんするミッキーマウスや仲間たちの「ぬいぐるみバッジ」をはじめ、おちゃめな表情がかわいいゴーストをあしらった「カチューシャ」や、妖しい闇にドキドキしているディズニーの仲間たちが描かれた「トートバッグ」など、楽しくも妖しいパーク内の雰囲気にぴったりなグッズが集結する。
また、ディズニーヴィランズをモチーフにした「リング」、『ズートピア』のキャラクターになりきれる「ファンキャップ」、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観を表現したアパレルアイテムなど、プチ仮装や全身コーディネートをかなえるアイテムも充実。
そのほか、「マグカップ」、「フェイスタオル」、「ルームライト」など自宅でもハロウィーン気分を味わえるグッズも用意され、パークの中でも外でも「ディズニー・ハロウィーン」の余韻に浸れる特別感あふれる商品がそろう。
