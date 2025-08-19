グレープ＆ラズベリー！東京ディズニーランド／ラ・タベルヌ・ド・ガストン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルベリーチアーズ
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「スペシャルベリーチアーズ（グレープ＆ラズベリー）」を紹介していきます。
東京ディズニーランド／ラ・タベルヌ・ド・ガストン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルベリーチアーズ（グレープ＆ラズベリー）
価格：600円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スペシャルベリーチアーズ（グレープ＆ラズベリー）」
ベリーチアーズがハロウィーンバージョンで登場。
グレープシロップやラズベリーで、ディズニーヴィランズを思わせるダークな雰囲気を演出しています。
ハロウィーンだけの特別バージョン！
東京ディズニーランド／ラ・タベルヌ・ド・ガストン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルベリーチアーズ（グレープ＆ラズベリー）の紹介でした。
『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ
続きを見る
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post グレープ＆ラズベリー！東京ディズニーランド／ラ・タベルヌ・ド・ガストン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルベリーチアーズ appeared first on Dtimes.