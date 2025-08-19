東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「スペシャルベリーチアーズ（グレープ＆ラズベリー）」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／ラ・タベルヌ・ド・ガストン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルベリーチアーズ（グレープ＆ラズベリー）

価格：600円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スペシャルベリーチアーズ（グレープ＆ラズベリー）」

ベリーチアーズがハロウィーンバージョンで登場。

グレープシロップやラズベリーで、ディズニーヴィランズを思わせるダークな雰囲気を演出しています。

ハロウィーンだけの特別バージョン！

東京ディズニーランド／ラ・タベルヌ・ド・ガストン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルベリーチアーズ（グレープ＆ラズベリー）の紹介でした。

