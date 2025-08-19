A.B.C-Zが、グループ初の3カ月連続リリース第1弾となる新曲「Cocktail」を8月22日に配信リリースする。

同楽曲の作詞作曲は、シンガーソングライターの竹内アンナが担当。独特の浮遊感漂うミドルテンポが気持ちの良いナンバーに仕上がっており、A.B.C-Zにとっても新境地となるロマンティックな1曲だ。あわせて公開されたジャケット写真も、独特の空気感が漂うアートワークとなっている。

なお、今後は9月19日に配信シングル第2弾「すれ違う笑顔 さよならのキスを」、10月17日に第3弾「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」をリリース予定。さらに、10月末には9thアルバムのリリース、11月からは全国ツアーの開催も控えている。

＜竹内アンナ コメント＞

昨年提供させていただいた「STELLAR」とは雰囲気を変え、メロウなダンスナンバーを目指しました。「魔法みたいな夜を飲み干してしまう切なさ」がA.B.C-Zのみなさんの歌声で表現され、とても素晴らしい楽曲になりました。ぜひ「Cocktail」を聞いて、うっとりと酔いしれてください！

（文＝リアルサウンド編集部）