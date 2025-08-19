“世界で最も美しい顔100人”林ゆめ、小麦色の肌が美しいビーチショットに反響「夏が似合う〜」「マーメイドのよう」
タレントの林ゆめが、19日にインスタグラムを更新。海で撮影した夏らしい近影に「かわいい」「夏が似合う」などの反響が集まっている。
【別カット】健康的に焼けた肌が美しい林ゆめ（ほか8枚）
林が「海行って夏感じてきた 暑いのは嫌だけど夏は好き 動画もたくさん撮ったからまた載せる！」とつづり公開したのは、海を楽しむオフショットの数々。黒トップスにデニムを合わせたコーデの彼女が、夕陽の沈む海を歩いたりする様子が収められており、どのカットも絵になっている。
コメント欄でもファンから「夏が似合う〜」「焼けたねぇ！」「海のゆめちゃんは可愛すぎてマーメイドのよう」「海とゆめちゃん似合いすぎてる」など絶賛の声が上がった。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」インスタグラム（@___yuume.18）
