秋の味覚に夢中になれる、心ときめくご褒美ビュッフェ！浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階にあるレストラン「カシュカシュ」にて、秋の食材をふんだんに使った「艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中、ご褒美ビュッフェ」を開催！
シェフが目の前で仕上げるライブキッチン、旬の素材をふんだんに使った特別メニュー、そして見た目にも華やかなスイーツまで、五感で楽しむ“秋だけのおいしい体験”が用意されます☆
浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中、ご褒美ビュッフェ
料金：大人 6,300円(税込)〜／7〜12歳 3,300円(税込)〜／4〜6歳 2,300円(税込)〜／3歳以下 無料
※ソフトドリンクバー付
※平日/土日祝、ランチ/ディナーにより料金は異なります
開催期間：2025年9月1日（月）〜11月30日（日）
開催場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階レストラン「カシュカシュ」
公式HP：https://urayasu.brightonhotels.co.jp/restaurant/cache_cache/
浦安ブライトンホテル東京ベイのレストラン「カシュカシュ」にて期間限定で開催される「艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中 ご褒美ビュッフェ」
“秋の味覚に夢中になれる、心ときめくご褒美ビュッフェ”です。
ブッフェには、シェフが目の前で仕上げるライブキッチン、旬の素材をふんだんに使った特別メニューをラインナップ。
そして見た目にも華やかなスイーツまで、五感で楽しむ“秋だけのおいしい体験”が堪能できます。
極上の「伝統のローストビーフ」に、秋限定の味わいが登場
シェフが丁寧に焼き上げた「伝統のローストビーフ」は、一度食べたら人に言いたくなる逸品です。
定番の和風ソースやグレイビーソースに加え、2025年は秋だけの特別な味「秋のきのこソース」が仲間入り。
赤玉ねぎのピクルスの酸味と、数種類のきのこから引き出した深い旨味が絶妙にマッチし、秋の香りを一層引き立てます。
シェフが目の前で一枚一枚、まるで作品のように丁寧に盛り付けていく姿に、思わず目を奪われます。
気づけば「早く食べたい！」と、待つ時間すら楽しみに変わっているかもしれません。
伝統の味に季節の彩りを添えた「伝統のローストビーフ」で、心に残るひとときが堪能できるメニューです。
ランチ限定「海老のカツレツ タルタルソース」
ランチメニューで登場する、ぷりぷりの海老を贅沢に使った「海老のカツレツ タルタルソース」
少し多めの油にバターを加えて香ばしく揚げ焼きにすることで、サクッと軽やかな食感と豊かな風味が実現しています。
そしてこの一皿を特別なものにしているのが、タルタルソース。
一般的なピクルスの代わりに、広島菜と胡瓜のしそ風味漬けを使用した特製タルタルソースです。
ほどよい酸味と爽やかな香りが海老の旨みを引き立て、大人の味わいに仕上げられています。
ディナー限定「海老の鉄板焼き 魚介と豆腐のムース 〜アメリカンソース〜」
「海老の鉄板焼き 魚介と豆腐のムース 〜アメリカンソース〜」は、海老のすり身に絹ごし豆腐を合わせた、ふんわりなめらかな食感のムース。
鉄板で丁寧に焼き上げることで、香ばしさと海老の旨みを存分に引き出しています。
海老の殻や香味野菜、トマトをじっくりと煮込み、旨みを凝縮させたアメリカンソースを使用。
さらに仕上げには、オレンジの爽やかな香りを加えることで、奥行きのある味わいに仕立てています。
昼とはまた違う、落ち着いた空間で楽しむ鉄板のメニューです。
米沢牛ハンバーグのオーブン焼き 赤ワイン風味
この季節ならではのオーブン料理として、「米沢牛ハンバーグのオーブン焼き 赤ワイン風味」が新たに登場。
上質な米沢牛を使用し、低温でじっくり火入れしたハンバーグは、やわらかさとジューシーさを兼ね備えた仕上がりになっています。
仕上げは、高温のオーブンで一気に焼き上げ、旨みをぎゅっと閉じ込めました。ソースには、煮詰めた赤ワインを加え、香り高く奥深い味わいに。
芳醇なコクが、肉の味わいをより一層引き立てます。
週末限定「スパナコピタ （チーズとほうれん草のギリシャ風パイ）」
ギリシャの伝統料理「スパナコピタ （チーズとほうれん草のギリシャ風パイ）」が週末限定で登場。
サクサクとした食感が楽しい6層のパイ生地に、ほうれん草をベースにした具材を包んだ一品です。
生地の食感を最大限に活かすため、“焼き上げる直前に具材を包む”ひと手間を。
中には、卵とペカンナッツ、そして3種のチーズ（クリームチーズ・エダムチーズ・カッテージチーズ）を贅沢に使用し、コクと香ばしさを引き立てています。
ひと口ごとに広がる、ほうれん草の爽やかさとチーズの濃厚な旨みが楽しめる一品です。
プレミアムショートケーキ〜シャインマスカット〜
ハロウィーンの遊び心と、秋の実りを感じる華やかなラインナップを用意。
中でも注目は、“感動級のしっとり感。”を誇る「プレミアムショートケーキ〜シャインマスカット〜」です。
みずみずしい果実の甘さと、口の中でふわりとほどけるクリームが織りなす贅沢な味わいは、何度でも食べたくなるおいしさ☆
季節の味覚を楽しめる和洋スイーツ
秋の定番・モンブランや紫芋羊羹など、季節の味覚を楽しめる和洋スイーツも多数ラインナップ。
人気のプリンは、ハロウィーンらしくジャック・オ・ランタンに大変身します。
よく見ると、ひとつだけ表情が違うかも…？
見て、選んで、食べて、楽しいひとときが楽しめます。
おなかいっぱいでもまだ食べたい！そんなときにおすすめしたいスイーツが「りんごのグラニテ」
さっぱりとした酸味とほんのり甘い香りが、不思議とローストビーフをまた食べたくなる、そんな“魔法”のような一品です。
家族や友人と一緒に、秋の味覚に夢中になれる季節限定ブッフェ。
浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」にて2025年9月1日より提供される「艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中、ご褒美ビュッフェ」の紹介でした☆
※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります
※写真はすべてイメージです
