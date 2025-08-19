東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階にあるレストラン「カシュカシュ」にて、秋の食材をふんだんに使った「艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中、ご褒美ビュッフェ」を開催！

シェフが目の前で仕上げるライブキッチン、旬の素材をふんだんに使った特別メニュー、そして見た目にも華やかなスイーツまで、五感で楽しむ“秋だけのおいしい体験”が用意されます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中、ご褒美ビュッフェ

料金：大人 6,300円(税込)〜／7〜12歳 3,300円(税込)〜／4〜6歳 2,300円(税込)〜／3歳以下 無料

※ソフトドリンクバー付

※平日/土日祝、ランチ/ディナーにより料金は異なります

開催期間：2025年9月1日（月）〜11月30日（日）

開催場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階レストラン「カシュカシュ」

公式HP：https://urayasu.brightonhotels.co.jp/restaurant/cache_cache/

浦安ブライトンホテル東京ベイのレストラン「カシュカシュ」にて期間限定で開催される「艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中 ご褒美ビュッフェ」

“秋の味覚に夢中になれる、心ときめくご褒美ビュッフェ”です。

ブッフェには、シェフが目の前で仕上げるライブキッチン、旬の素材をふんだんに使った特別メニューをラインナップ。

そして見た目にも華やかなスイーツまで、五感で楽しむ“秋だけのおいしい体験”が堪能できます。

極上の「伝統のローストビーフ」に、秋限定の味わいが登場

シェフが丁寧に焼き上げた「伝統のローストビーフ」は、一度食べたら人に言いたくなる逸品です。

定番の和風ソースやグレイビーソースに加え、2025年は秋だけの特別な味「秋のきのこソース」が仲間入り。

赤玉ねぎのピクルスの酸味と、数種類のきのこから引き出した深い旨味が絶妙にマッチし、秋の香りを一層引き立てます。

シェフが目の前で一枚一枚、まるで作品のように丁寧に盛り付けていく姿に、思わず目を奪われます。

気づけば「早く食べたい！」と、待つ時間すら楽しみに変わっているかもしれません。

伝統の味に季節の彩りを添えた「伝統のローストビーフ」で、心に残るひとときが堪能できるメニューです。

ランチ限定「海老のカツレツ タルタルソース」

ランチメニューで登場する、ぷりぷりの海老を贅沢に使った「海老のカツレツ タルタルソース」

少し多めの油にバターを加えて香ばしく揚げ焼きにすることで、サクッと軽やかな食感と豊かな風味が実現しています。

そしてこの一皿を特別なものにしているのが、タルタルソース。

一般的なピクルスの代わりに、広島菜と胡瓜のしそ風味漬けを使用した特製タルタルソースです。

ほどよい酸味と爽やかな香りが海老の旨みを引き立て、大人の味わいに仕上げられています。

ディナー限定「海老の鉄板焼き 魚介と豆腐のムース 〜アメリカンソース〜」

「海老の鉄板焼き 魚介と豆腐のムース 〜アメリカンソース〜」は、海老のすり身に絹ごし豆腐を合わせた、ふんわりなめらかな食感のムース。

鉄板で丁寧に焼き上げることで、香ばしさと海老の旨みを存分に引き出しています。

海老の殻や香味野菜、トマトをじっくりと煮込み、旨みを凝縮させたアメリカンソースを使用。

さらに仕上げには、オレンジの爽やかな香りを加えることで、奥行きのある味わいに仕立てています。

昼とはまた違う、落ち着いた空間で楽しむ鉄板のメニューです。

米沢牛ハンバーグのオーブン焼き 赤ワイン風味

この季節ならではのオーブン料理として、「米沢牛ハンバーグのオーブン焼き 赤ワイン風味」が新たに登場。

上質な米沢牛を使用し、低温でじっくり火入れしたハンバーグは、やわらかさとジューシーさを兼ね備えた仕上がりになっています。

仕上げは、高温のオーブンで一気に焼き上げ、旨みをぎゅっと閉じ込めました。ソースには、煮詰めた赤ワインを加え、香り高く奥深い味わいに。

芳醇なコクが、肉の味わいをより一層引き立てます。

週末限定「スパナコピタ （チーズとほうれん草のギリシャ風パイ）」

ギリシャの伝統料理「スパナコピタ （チーズとほうれん草のギリシャ風パイ）」が週末限定で登場。

サクサクとした食感が楽しい6層のパイ生地に、ほうれん草をベースにした具材を包んだ一品です。

生地の食感を最大限に活かすため、“焼き上げる直前に具材を包む”ひと手間を。

中には、卵とペカンナッツ、そして3種のチーズ（クリームチーズ・エダムチーズ・カッテージチーズ）を贅沢に使用し、コクと香ばしさを引き立てています。

ひと口ごとに広がる、ほうれん草の爽やかさとチーズの濃厚な旨みが楽しめる一品です。

プレミアムショートケーキ〜シャインマスカット〜

ハロウィーンの遊び心と、秋の実りを感じる華やかなラインナップを用意。

中でも注目は、“感動級のしっとり感。”を誇る「プレミアムショートケーキ〜シャインマスカット〜」です。

みずみずしい果実の甘さと、口の中でふわりとほどけるクリームが織りなす贅沢な味わいは、何度でも食べたくなるおいしさ☆

季節の味覚を楽しめる和洋スイーツ

秋の定番・モンブランや紫芋羊羹など、季節の味覚を楽しめる和洋スイーツも多数ラインナップ。

人気のプリンは、ハロウィーンらしくジャック・オ・ランタンに大変身します。

よく見ると、ひとつだけ表情が違うかも…？

見て、選んで、食べて、楽しいひとときが楽しめます。

おなかいっぱいでもまだ食べたい！そんなときにおすすめしたいスイーツが「りんごのグラニテ」

さっぱりとした酸味とほんのり甘い香りが、不思議とローストビーフをまた食べたくなる、そんな“魔法”のような一品です。

家族や友人と一緒に、秋の味覚に夢中になれる季節限定ブッフェ。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」にて2025年9月1日より提供される「艶やかローストビーフ＆できたて海老料理と秋の味覚に夢中、ご褒美ビュッフェ」の紹介でした☆

※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります

※写真はすべてイメージです

