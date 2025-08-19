新サードユニホームを公開したバルセロナ。（C）Getty Images

写真拡大

　ラ・リーガ王者のバルセロナは現地８月19日、2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。

　今回のサードユニはオレンジがベース。首もとや袖口にはブラックが使われている。また、クラブの公式サイトでは、「６冠への敬意を示す第３のユニホーム」と紹介されており、獲得可能な６つのタイトルを全て勝ち獲った2009年に着用したユニホームのデザインからインスピレーションを得たという。
 
　この新ユニがクラブの公式SNSで公開されると、「かっこいい」「オランダ代表みたい」「なんて美しいんだ」「レフェリーのシャツか？」「とても良い」「すぐに買うべきだ」などの声が寄せられた。

　なお、バルセロナがオレンジのシャツを採用するのは14-15シーズン以来、11季ぶりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】バルセロナの25-26新サードユニホーム！

 