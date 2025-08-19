「オランダ代表みたい」「なんて美しいんだ」バルセロナが新サードユニを発表！“６冠への敬意”を表したデザインにファン大注目「レフェリーのシャツか？」
ラ・リーガ王者のバルセロナは現地８月19日、2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。
今回のサードユニはオレンジがベース。首もとや袖口にはブラックが使われている。また、クラブの公式サイトでは、「６冠への敬意を示す第３のユニホーム」と紹介されており、獲得可能な６つのタイトルを全て勝ち獲った2009年に着用したユニホームのデザインからインスピレーションを得たという。
この新ユニがクラブの公式SNSで公開されると、「かっこいい」「オランダ代表みたい」「なんて美しいんだ」「レフェリーのシャツか？」「とても良い」「すぐに買うべきだ」などの声が寄せられた。
なお、バルセロナがオレンジのシャツを採用するのは14-15シーズン以来、11季ぶりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】バルセロナの25-26新サードユニホーム！
