新米値上がり「水不足や非常に温度が高いことが影響」コメの平均価格は統計史上最大の上げ幅に…　農水省は備蓄米の販売期限を延長へ

関西でも新米の季節が到来！滋賀県近江八幡市の農家では先週、近江米「みずかがみ」の収穫作業が行われ、８月１９日午前には出荷前の品質検査が実施されました。



（ＪＡグリーン近江 安孫子雅則さん）「品質は良好でキレイなコメに仕上がってる。全て１等で検査を終えました」



検査の結果は最も品質が良いとされる「１等米」に認定。これには生産者も一安心したようです。



（コメ農家 三宅寛穂さん）「収穫の喜びを感じています。友達には事前に配ったけどおいしいと言ってくれたので、自信を持っているのでみなさん食べてください」





８月１９日出荷された新米は１５ｔ。今後は滋賀県など関西で販売される予定です。新米の流通は全国各地で始まっています。（山菊米穀店 雨間瑞秀さん）「新しい畳みたいな、ちょっと青臭い香り。新米の香り。全然違う」佐賀県産の新米価格は、５ｋｇで４９５０円。去年は３７５０円だったため、１２００円の値上がりです。（客）「安いコメではないが、値段というよりは味を重視で」その新米価格が反映されたこともあり、コメの平均価格は５ｋｇで３７３７円と１９５円値上がり、統計史上過去最大の上げ幅となりました。なぜ、新米が値上がりしているのか？専門家は…（流通経済研究所 折笠俊輔主席研究員）「水不足や非常に温度が高いことで、かなり作況が見えない。不作の見込みが出ていて新米価格の値上がりに影響している」新米が出回り始める一方、期限が迫っているのが備蓄米。販売期限は８月末までで、福岡県で行われた販売会では２０２１年産の古古古米が５ｋｇ１８００円で売られていました。（客）「６袋（買った）。購入制限なしになっていたのでいっぱい買っちゃおうと」この会社では、随意契約の備蓄米１５０ｔを申し込んでいますが、まだ５０ｔが届いていないといいます。（カネガエ米穀部 森島一紗さん）「（Ｑ今月中に売り切れる？）現時点では一生懸命売るだけです」銘柄米と比べて割安な備蓄米ですが、販売期限が迫る中、業者からはこうした動きも…（小泉進次郎農水大臣 ８月５日）「約３０万ｔの約１割、２万９０００ｔのキャンセルが生じている」物流や精米で遅れが生じ、各社が一部の備蓄米をキャンセルしたとみられていて、こうした事態に農水省は９月以降の販売も認める方針を固めました。