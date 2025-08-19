フック船長イメージのドリンクが再登場！東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー）
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー）」を紹介していきます。
東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー）
価格：700円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「ザ・ガゼーボ」「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」「プラズマ・レイズ・ダイナー」
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー）」
赤と黒の色合いで、ディズニー映画『ピーター・パン』のフック船長をイメージしたスペシャルドリンクが再登場。
シュワシュワとしたコカ・コーラにストロベリーのダイスとゼリーを合わせました。
トッピングはフック船長のフックをデザインしています。
2024年に初登場したドリンクが復活！
東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー） の紹介でした。
© Disney
