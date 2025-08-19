【近畿の天気】２０日（水）も雨傘が必要なのは山沿い限定　大阪や神戸は気温を下げる夕立も見込めず　各地で猛暑日に

８月２０日（水）の近畿地方は、まだまだ真夏の天気と猛暑。週末はさらなる暑さが見込まれます。



沖縄付近の熱帯低気圧は、台風に発達する可能性は低くなりました。そのまま東シナ海を北上し、近畿に近づくことはないでしょう。関西は引き続き勢力の強い高気圧に覆われて、真夏の天気が続く見込みです。



朝からよく晴れて、少し外に出るだけで汗が噴き出るような暑さが続くでしょう。午後は中国山地や丹波高地を中心に、山沿いの地域でにわか雨や雷雨がありそうです。大阪や神戸などは、引き続き気温を下げてくれる夕立もない見込みです。





朝の最低気温は２４〜２８℃くらい、日中の最高気温は３３〜３６℃くらいと、厳しい暑さが続きそうです。８月も終盤に差し掛かっていますが、まだまだ抜かりない熱中症対策をお願いします。この先もしばらくは晴天と猛暑が続く見込みで、今週末はさらに暑さが厳しくなり、大阪でも最高気温が３７℃の予想です。きょうは気象庁から最新の３か月予報も発表となりましたが、まだまだ９月も、１０月も、平年より気温の高い状態が続く見通しで、しばらくは厳しい残暑から逃れられそうにありません。１１月は少しトーンダウンして「平年並みか高い」見通しで、いずれにしても秋の訪れはゆっくりとなりそうです。