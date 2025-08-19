µªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬£±£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ê¡»³²í¼£¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï£³·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹­»á¤ÎÌäÂê¤ÎÎà»÷»ö°Æ¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÃËÀ­¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬´ØÍ¿¤·¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ»ö°Æ¤ò»ØÅ¦¡££±£¸Æü¤Î½÷À­¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¡»³¤¬²áµî¤Ë¥Õ¥¸¸µÀìÌ³¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤¬¼çºÅ¤·¤¿²ñ¿©¤Ç²¼¥Í¥¿¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À­¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À­¥»¥Ö¥ó¤Ç¤ÏÊ¡»³¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Ê¡»³¤Ï½÷À­¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µªÆ£»á¤Ï¡ÖÏÀÅÀ¤Ï­àÀ¹¤ê¾å¤²­á¤Î­à¿¿¼Â­á¡£ÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤Ï­à´Ä¶­·¿­á¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï­à¿¿¼Â­á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç´Ä¶­·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊäÂ­¡§¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ä¾ÀÜ·¿¡ÊÂÐ²Á·¿¡Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ì¡¼¥É¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤Ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢àÐÃÌ¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î¡Ø´Ä¶­·¿¡Ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤â¿¦¾ì´Ä¶­¤ò°­²½¤µ¤»¤ë¡Ø¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£²¼¥Í¥¿¥È¡¼¥¯¤â´Ä¶­·¿¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£