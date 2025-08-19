µªÆ£Àµ¼ù»á¡¡Ê¡»³²í¼£¤Î¼áÌÀ¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë¡ÖÏÀÅÀ¤ÏàÀ¹¤ê¾å¤²á¤Îà¿¿¼Âá¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬£±£¹Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ê¡»³²í¼£¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï£³·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÌäÂê¤ÎÎà»÷»ö°Æ¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬´ØÍ¿¤·¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ»ö°Æ¤ò»ØÅ¦¡££±£¸Æü¤Î½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¡»³¤¬²áµî¤Ë¥Õ¥¸¸µÀìÌ³¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤¬¼çºÅ¤·¤¿²ñ¿©¤Ç²¼¥Í¥¿¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥»¥Ö¥ó¤Ç¤ÏÊ¡»³¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï½÷À¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µªÆ£»á¤Ï¡ÖÏÀÅÀ¤ÏàÀ¹¤ê¾å¤²á¤Îà¿¿¼Âá¡£ÆâÍÆ¼¡Âè¤Ç¤Ïà´Ä¶·¿á¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïà¿¿¼Âá¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç´Ä¶·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊäÂ¡§¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ä¾ÀÜ·¿¡ÊÂÐ²Á·¿¡Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ì¡¼¥É¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤Ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢àÐÃÌ¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¤Î¡Ø´Ä¶·¿¡Ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤â¿¦¾ì´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡Ø¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£²¼¥Í¥¿¥È¡¼¥¯¤â´Ä¶·¿¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£