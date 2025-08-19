県庁職員が考えた政策を知事などに提案する政策プレゼンが行われ、群馬県繊維工業試験場の新たな活用方法などを説明しました。

この政策プレゼンは県庁職員の自由な発想を県政に反映させようと２０１２年度から毎年実施しているものです。今年度は応募があった５チームがプレゼンに臨み山本知事を始めとした幹部や外部有識者に発表しました。

このうち「県繊維工業試験場を中心とした繊維産業革命」をテーマにしたチームはＧＵＮＭＡ ＴＥＸＢＡＳＥ構想を提案しました。チームは、今後、繊維産業を変えるには製品に高い付加価値をつけたり新しい市場を開拓する必要があると訴えました。そして県繊維工業試験場の機能を継承・発展させたグンマテックスベースラボを設置することで多くのクリエイターが集まる拠点とし革新的なイノベーションが生まれる「テキスタイルの聖地」群馬県を目指したいと説明しました。

提案を受けて山本知事は「繊維産業が衰退している中で目のつけどころがいい。マーケットに関しても組み込んでいくと事業としていろんな展開があるのでは」と話しました。

県では今回のプレゼンを受け、今後の事業化や予算化に向け検討を進めます。