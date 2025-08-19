◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

先発したヤクルトのピーター・ランバート投手（２８）が、５回途中で７９球を投げ、来日１８試合目の登板で自己ワーストとなる被安打１３、８失点の大乱調でＫＯとなった。

１５０キロ以上の力強いボールを投げ込んでいた右腕だったが、初回に丸に５号２ランを浴びると、２回にも先頭の中山に４号ソロを被弾。３回にも中山に５号２ランを浴びると、４回こそ３者凡退で抑えたが、５回に１死二塁から岸田、中山、リチャードと３連打を浴びて降板となった。

５日の巨人戦（東京ドーム）、１２日のＤｅＮＡ戦（神宮）では２登板連続２ケタ奪三振をマークするなど、調子を上げていたが、上位打線を組み替えて１番から泉口、キャベッジ、丸と並べ、４番に岡本も復帰した巨人打線に苦しめられた。

昨季はロッキーズで２８試合にも登板するなど、メジャー通算７４試合登板の実績がある右腕。ヤクルトに加入した今季は試合前の時点で１７登板、３勝７敗、防御率３・２１だったが、大乱調で４勝目を逃して防御率は３・７８となった。