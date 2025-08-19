《2025年8月8日に無事第5子を出産しました》

8月9日、5人めとなる出産報告をInstagramでおこなった、元モーニング娘。の辻希美。出産の翌日に掲載された写真には、夫の杉浦太陽をはじめ、長女でインフルエンサーの希空（のあ）を含めた7人家族の様子がアップされている。

「38歳で5人めの出産となった辻さんは、妊娠中にも積極的にSNSを更新しており、同じく妊娠中の女性たちの励みになっていたようです。しかし驚くべきことは、産後も変わらぬペースで更新を続けていることです。

出産報告からわずか2日後には、希空さんと赤ちゃんの写真を投稿すると、翌12日にはヘアメイクをした状態で杉浦さんと5子とのスリーショット、さらには14日、名前が夢空（ゆめあ）に決まったことを報告しました。

同じく14日には、第4子の男の子で6歳の幸空（こあ）の友達を招いていたことを明らかにしており、ネット上では驚きの声と、産後間もない辻さんを気遣う声が多数、聞こえてきました。一方で、10代の子ども3人と未就学児1人、さらには新生児を育てる母親とは思えないキラキラぶりに、全国のママさんから悲鳴が上がっているのも事実です」（芸能記者）

実際、X上では世の中の母親たちからの思いが吐露されていた。

《あれは妻が辻希美さんで杉浦太陽さんだからできたこと!!!!普通は無理無理無理》

《一般的に産後はボロボロですが、辻ちゃん芸能人だし、SNSの収益半端ないし、スタッフもいっぱいいるし、一般の家庭とは違うから、比べちゃいかんね》

《産後キラキラ辻ちゃんが話題だけど、「妻が立って動いているときは、やることがあるということだから僕は座らない」と言う旦那さんが居ることをセットで伝えて欲しい》

辻の生活ぶりと、一般のママを比べてはいけないという意見が相次いでいる。

「辻さんと杉浦さんは芸能界随一のおしどり夫婦として活躍しており、そのイメージどおり夫婦で共演するCMもあるほどです。辻さんのInstagramを見ても分かるように、積極的に杉浦さんが子育てに参加しているのは言うまでもなく、また、ママタレとして活動する辻さんが、出産後の様子を更新するのは収益にもつながるからでしょう。要するに“ビジネス”なわけです。実際に5人を育てるなかで、余裕のない日もあると思いますが、ネガティブな面は見せないようにしようという彼女なりの気遣いもあるでしょう。

また、出産直後は、アドレナリンの分泌やホルモンバランスの変化により“ハイテンション”な状態が続く女性もいます。あまりに活動的な辻さんの一連の行動は“産後ハイ”ではないかと指摘する声もあがっています。いずれにせよ、ここまで全国のママから“悲鳴”があがっているわけですから、“等身大”のママとして共感を得るために、あえて産後の大変さや身体の変化などネガティブな部分を公開するのも手かもしれません」（芸能ジャーナリスト）

どれほどキラキラしていても、出産が“命がけ”なのは忘れてはいけないだろう。