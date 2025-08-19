東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に提供される「スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー）」を紹介していきます。

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー）

価格：700円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」「ドックサイドダイナー」「カスバ・フードコート」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー）」

赤と黒の色合いで、ディズニー映画『アラジン』のジャファーをイメージしたスペシャルドリンクが2024年に続き2025年も登場。

シュワシュワとしたコカ・コーラにストロベリーのダイスとゼリーを合わせてあります。

トッピングはジャファーの持っている杖をデザインしました。

2024年に初登場したドリンクが復活！

東京ディズニーシー“ディズニー・ハロウィーン2025”スパークリングゼリードリンク（コカ・コーラ＆ストロベリー） の紹介でした。

