かわいいゴーストパッケージ！東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンマフィン（アーモンド入り）

東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

期間中、秋を感じる食材を使った「パンプキンマフィン（アーモンド入り）」が2025年も登場します☆

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンマフィン（アーモンド入り）

価格：1個 400円

販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年10月31日(金)

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」

東京ディズニーランド／ウエスタンランド「カウボーイ・クックハウス」

東京ディズニーランドでは、“ディズニー・ハロウィーン2025”の期間中、秋を感じる食材を使ったマフィンが再登場！

パンプキンの優しい甘さが口いっぱいに広がり、トッピングされたアーモンドの食感がアクセントになっています。

小腹が空いたときや、コーヒーブレイクにぴったりのスイーツ。

ハロウィーンならではの秋の味覚を楽しんでくださいね！

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンマフィン（アーモンド入り）の紹介でした。

