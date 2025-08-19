かわいいゴーストパッケージ！東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンマフィン（アーモンド入り）
東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
期間中、秋を感じる食材を使った「パンプキンマフィン（アーモンド入り）」が2025年も登場します☆
東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンマフィン（アーモンド入り）
価格：1個 400円
販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年10月31日(金)
販売店舗：
東京ディズニーランド／ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」
東京ディズニーランド／ウエスタンランド「カウボーイ・クックハウス」
東京ディズニーランドでは、“ディズニー・ハロウィーン2025”の期間中、秋を感じる食材を使ったマフィンが再登場！
パンプキンの優しい甘さが口いっぱいに広がり、トッピングされたアーモンドの食感がアクセントになっています。
小腹が空いたときや、コーヒーブレイクにぴったりのスイーツ。
ハロウィーンならではの秋の味覚を楽しんでくださいね！
東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2025”パンプキンマフィン（アーモンド入り）の紹介でした。
